Austevoll tok ledelsen tidlig etter scoring ved Hjertøy, og Austevoll-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen bare noen minutter ut i første omgang. Etter tolv minutter la Aleksander Lauvik Ramsay på til 3-0 for Austevoll, og A. Ramsay økte ledelsen for Austevoll da han satte inn 4-0 like etterpå. Magnus Skartveit Møgster la på til 5-0 for Austevoll etter 39 minutters spill, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Hjertøy. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Tobias Møgster Samland satte inn 7-0 for samme lag, og Møgster økte til 8-0 for samme lag da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Endre Hovland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag. Ti minutter senere reduserte Håvard Gildestad Tveit til 1-9 for Sædalen. Austevoll økte ledelsen da Simen Hvidevoll satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 10-1, og Peder Sandtorv Totlandsdal satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Andre Lauvik Ramsay økte ledelsen da han satte inn 12-1 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-12.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sædalen på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Austevoll ligger på tredjeplass med seks poeng.

Michael Szajnfeld var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll spiller neste kamp mot Norheimsund/Øystese 25. mai, mens Sædalen prøver seg mot Lyngbø tre dager senere.