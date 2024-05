Spjelkaviks Gard Skaro scoret fra straffemerket etter 13 minutter. Thomas Slettedal-Longva sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

André Klakegg Skog sendte Rollon/Guard i føringen fem minutter ut i andre omgang, og Rollon/Guard-spiller Sebastian Refsnes satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Slettedal-Longva satte inn 4-1 for Rollon/Guard. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-4.

Ibsa Ali Bareso og Thomas Da Silva Pinto Johansen pådro seg gult kort.

Rollon / Guard leder serien

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Rollon/Guard er på førsteplass med ti poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var dommer i kampen.

14. mai er det ny kamp for Spjelkavik. Da møter de Bergsøy. Rollon/Guard skal måle krefter med Emblem samme dag.