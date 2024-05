Heine Valø Nordbøe sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg i føringen da han satte inn 1-0 fire minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Malvik / Hommelvik pådro seg utvisning

Martin Espiritu Erlandsen (Malvik/Hommelvik G19) ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort fem minutter etter pause, og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg doblet ledelsen da Even Håbrekke Hangerhagen satte inn 2-0. Aksel Hynne Gjellan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg etter 67 minutter. Ni minutter senere reduserte Vegard Helle Sneisen til 1-3 for Malvik/Hommelvik. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Malvik/Hommelviks Kasper Rosenlund Skjevik, Bjørn Åge Einvik og Isak Sand Grannes fikk se det gule kortet. For Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg fikk Ole Johansen Eggan og Johannes Knedal Jensen gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter kampen står både Malvik/Hommelvik og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg med ni poeng.

Ove Runhaug var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måle krefter med Tiller 12. mai. Malvik/Hommelvik møter Lånke 22. mai.