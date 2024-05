Neset/Aasguten fikk en kjempestart på kampen da en spiller sendte laget sitt i føringen allerede i åpningsminuttet, og Neset/Aasguten doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Før det første minuttet var spilt, økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 3-0 for Neset/Aasguten, og Oliver Strømskag Rygg økte til 4-0 for bortelaget allerede i første minutt. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4 etter første omgang.

Hommelvik 2 var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang ble avstanden mellom lagene redusert da Lucas Arntsen reduserte til 1-4, og Hommelvik 2 reduserte til 2-4 ved samme spiller to minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for Hommelvik 2-spilleren, og hjemmelaget utlignet til 4-4 da Arntsen satte ballen i mål ni minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Det medførte at Hommelvik 2 brøt tapsrekken på fire kamper.

Etter mandagens kamp ligger Hommelvik 2 på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Neset/Aasguten er på niendeplass med fire poeng.

Salumu Amusare dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Neset/Aasguten bryner seg på Stjørdals-Blink 2 20. mai, mens Hommelvik 2 spiller neste kamp mot Inderøy tre dager senere.