Drangedal fikk en pangåpning på kampen da Mathias Esborg sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og samme spiller doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 13 minutter. Kvam reduserte til 1-2 fem minutter senere, og samme spiller utlignet etter 28 minutters spill. Drangedals Einar Alexander Voje Odden scoret fra ellevemeteren like etterpå. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-3.

Tollnes 2 tok alle poengene

Kvam sørget for balanse i Tollnes 2-regnskapet da han satte inn 3-3 ti minutter ut i andreomgangen. Jonas Monrad Thoresen sørget for at Drangedal tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 66 minutter, men Tollnes 2 utlignet til 4-4 da Erlind Mar Hajdari satte ballen i mål tre minutter senere. Tollnes 2 fikk et forsprang da Kvam satte inn 5-4 da det var spilt en halv time i andre omgang, men seks minutter senere vartet Esborg opp med hattrick. Kvam scoret igjen da han gjorde 6-5 åtte minutter før slutt, og Sindre Lauvdal Larsen scoret 7-5-målet for Tollnes 2 rett etterpå. Etter 90 minutters spill la Kvam på til 8-5 for Tollnes 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-5.

Tollnes 2s Adel Hasan fikk gult kort. For Drangedal fikk Jonas Monrad Thoresen og Fedaa Wiliam Sbeih gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Tollnes 2 på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Drangedal ligger på åttendeplass med fire poeng.

Aziz Seker dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tollnes 2 måle krefter med Eidanger 2, mens Drangedal møter Heddal.