En spiller sendte Frøya/Lyngbø 2 i ledelsen etter 17 minutters spill, og Frøya/Lyngbø 2 doblet ledelsen da Sander Christiansen satte inn 2-0 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Dominerte etter pause

Fem minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Stefan Rusu satte inn 3-0, og Sander Christiansen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 ti minutter senere. Pradnesh Abivarsan Ganesh la på til 5-0 for Frøya/Lyngbø 2 et kvarter før full tid, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 6-0 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-0.

Frøya / Lyngbø 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Frøya/Lyngbø 2 nummer én på tabellen med seks poeng, mens Nordnes 2 er på niendeplass med null poeng.

Sayid Omar Mohammed Ali var kampleder.

16. april er det ny kamp for Nordnes 2. Da møter de Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2. Frøya/Lyngbø 2 skal måle krefter med Eidfjord/Granvin 21. april.