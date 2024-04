Jervs nummer 34 ga Jerv ledelsen fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-0.

Jerv hadde grunn til å juble mot Donn 2

Ole Flottorp Eriksen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 45 minutters spill. Jervs nummer 36 sørget for at Jerv tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Jerv nummer ni på tabellen med fire poeng, mens Donn 2 er på tolvteplass med null poeng.

Armend Hoti var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. april. Jerv skal spille mot Donn, mens Donn 2 møter Gimletroll 2.