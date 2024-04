Crook sendte Voss/Viljar i ledelsen etter 22 minutters spill, og samme spiller doblet ledelsen for Voss/Viljar da hun satte inn 2-0 fire minutter senere. Noen minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Ingrid Seim satte inn 3-0 for Voss/Viljar. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Voss / Viljar dro ifra

Noen minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Crook, og etter 80 minutter la Sigrid Willassen Haugan på til 5-0 for Voss/Viljar. Vilde Marie Lyngberg Lied reduserte til 1-5 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

Mye å se fram til neste runde

Steinar Sæther var kampleder.

Voss/Viljar spiller neste kamp mot Søreide 20. april, mens Bergen Nord møter Arna-Bjørnar dagen etter.