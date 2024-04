Martin Brenne Abrahamsen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter kun tre minutters spill, men Mathias Bråthen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Like mange mål

Skidar tok ledelsen på nytt da Abrahamsen scoret da det var spilt en halv time i andre omgang, men Brevik utlignet til 2-2 da Chrisander Nyland satte ballen i mål ni minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Skidars Truls Realfsen og Martin Brenne Abrahamsen fikk se det gule kortet. For Brevik fikk Markus Vonstett gult kort.

Spennende runde i vente

Zeynel Alp Aras var kampleder.

I neste runde skal Brevik måle krefter med Hei 2 18. april. Skidar møter Langangen 20. april.