Jonas Hjertholm Rotnes sendte Os i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutters spill, men Eivind Viktor Posserud Glenjen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål åtte minutter senere. Os fikk et forsprang på nytt da Henrik Johan Ognedal Berge satte inn 2-1 etter 37 minutter, men Sebastian Vange sørget for balanse i Baune-regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Baune-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 etter 65 minutters spill, men Kjetil Nesbø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Eirik Mæland Risøy sendte Os i føringen igjen da han satte inn 4-3 rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-4.

Os leder serien

Etter torsdagens kamp er Baune på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Os er serieleder med seks poeng.

Anders Nygaard Smith var dagens dommer.

I neste runde skal Baune møte Sandviken/Varegg, mens Os møter Sotra.