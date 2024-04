Greipstad fikk en drømmestart på kampen da Lauvsland sendte laget sitt i ledelsen etter bare fem minutter, og Selma Agathe Olsen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 ti minutter senere. En av lagets spillere gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter en halvtimes spill. Amalie Nyborg Lindseth Johansen fant nettmaskene rett etterpå, og Olsen økte ledelsen da hun satte inn 4-1 etter 33 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 4-1.

Målbonanza etter pausen

Greipstad økte ledelsen da Celina Jacobsen satte ballen i nettet sju minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 5-1, og C. Jacobsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-1 ett minutt senere. Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Lauvsland satte inn 7-1 for Greipstad, og etter 58 minutters spill var hattricket et faktum for Greipstad-spilleren. Fire minutter senere vartet Olsen opp med hattrick, og C. Jacobsen laget hattrick da hun ordnet 10-1 etter 68 minutter. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Lauvsland satte inn 11-1, og C. Jacobsen scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 12-1 sju minutter før slutt. Lauvsland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-1 for Greipstad. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 13-1.

Greipstad topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Greipstad på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Hisøy er på niendeplass med null poeng.

Inge Berulvson Berg dømte kampen.

I neste runde skal Greipstad måle krefter med Amazon Grimstad/Imås 17. april. Hisøy møter Donn 18. april.