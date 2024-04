Aron Leander Nogva sendte HaNo/Lepsøy/Harøy i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, men Tom Furset Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 27 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Tok alle poengene

Brage Langlo Tryggestad sendte Stranda i ledelsen seks minutter etter pause, og Stranda-spiller Brede Wollen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Julian Nogva Vedeld reduserte til 2-3 et kvarter før full tid. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Frode Rusten og Ajdin Kalabic pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Jonny Dyb var dommer i oppgjøret.

HaNo/Lepsøy/Harøy prøver seg mot Spjelkavik 2 10. april, mens Stranda spiller neste kamp mot Spjelkavik 2 27. april.