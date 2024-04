Tobias Ellertsen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 22 minutter, og Sebastian Reed Aksdal doblet ledelsen for Olsvik da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Isak Areklett Norebø økte ledelsen for vertene da han satte inn 3-0 etter 39 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Vadmyra pådro seg utvisning

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble avstanden mellom lagene mindre da Erik Huseklepp reduserte til 1-3, og like etterpå reduserte Vadmyra da Tobias Ohnstad Kvalnes satte inn 2-3-målet. Etter 90 minutter ble Christian Ohnstad (Vadmyra) sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Olsviks Martin Norgård Temre, Sindre Odland Aase, Henrik Børslid og Tobias Ellertsen fikk se det gule kortet. For Vadmyra fikk Tobias Ohnstad Kvalnes og William Storvik gult kort.

Poengjakten fortsetter

Victoria Lervik var dagens dommer.

I neste runde skal Olsvik måle krefter med Vestsiden-Askøy 12. april, mens Vadmyra møter Fitjar samme dag.