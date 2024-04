Sædalen/Kringlebotn 2 tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Julian August Sunde-Widsteen, og Sædalen/Kringlebotn 2 doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 etter kun åtte minutter. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Håkon Knudsen Erstad satte inn 3-0 for Sædalen/Kringlebotn 2, og etter 20 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Fillip August Bergvik Jensen satte inn 4-0. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 5-0 rett etterpå, og et kvarter før pause fullførte Sædalen/Kringlebotn 2-angriperen sitt hattrick. Tre minutter senere la Mats Elias Veiset på til 7-0 for Sædalen/Kringlebotn 2, og etter 30 minutter økte Sædalen/Kringlebotn 2 ved Andreas Meyer. Sebastian Solheim Hanssen økte ledelsen for Sædalen/Kringlebotn 2 da han satte inn 9-0 fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 9-0.

Sædalen / Kringlebotn 2 var suverene i andre omgang

Etter et kvarter av andreomgangen scoret Veiset igjen da han gjorde 10-0, og Sunde-Widsteen fikk sitt hattrick ti minutter senere. Samme lag økte ledelsen da Markus Torsvik satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 12-0. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 12-0.

Ny runde - nye muligheter

Roger Evensen var kampleder.

I neste runde skal Sædalen/Kringlebotn 2 måle krefter med Bjarg 2 19. april. Smørås 2 møter Eldar 21. april.