Namsos 2 fikk et forsprang da Phichitphon Khamphinit satte inn 1-0 allerede etter fem minutters spill, og Ulrik Aune Vassli doblet ledelsen for Namsos 2 da han satte inn 2-0 etter 34 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-0.

Vinne hadde grunn til å juble mot Namsos 2

Etter et kvarter av andreomgangen ble avstanden mellom lagene mindre da Linus Hallem Langåssve reduserte til 1-2, og Sverre André Solberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 et kvarter før full tid. To minutter på overtid scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Namsos 2s Karl Felippe Wessel pådro seg gult kort. For Vinne fikk Alexander Stene Berg gult kort.

Vinne klatret til femteplass

Etter fredagens kamp er Namsos 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vinne er nummer fem med seks poeng.

Åsmund Sæther var dommer.

14. mai skal Namsos 2 møte Verdal 2, mens Vinne møter Gullvikmoen.