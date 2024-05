Sunniva Torheim Andal (Måløy) scoret fra ellevemetersmerket etter bare fem minutter. Sofie Refvik Hove sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Skjølberg sørget for ledelse på nytt da hun satte inn 2-1-målet etter 24 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Scoring fra elleve meter

Etter 62 minutter fikk Selje/Åheim straffespark. Guro Lesto Larsen satte inn 2-2-målet, og ni minutter før slutt scoret 21-åringen igjen da hun gjorde 3-2. Skjølberg utlignet da hun satte inn 3-3, og ni minutter senere fullførte Måløy-spilleren sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Måløy leder serien

Etter fredagens kamp er Måløy nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Selje/Åheim er på tredjeplass med fem poeng.

Muhamet Barlla var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Måløy møter Gaular 20. mai, mens Selje/Åheim spiller neste kamp mot Sogndal/Sogndal FK 2 26. mai.