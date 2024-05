Emblem fikk en kjempestart på kampen da Mathias Bae Nordal sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen, og etter elleve minutters spill doblet Emblem ved en spiller. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Et kvarter før slutt fikk Langevåg straffespark. Emil Kornelius Fylling satte inn 1-2-målet. Simon Akslen sørget for Emblem-jubel da han satte inn 3-1 tre minutter før slutt. Sondre Fiskerstrand Telstad reduserte til 2-3 for Langevåg rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Nicholas Skaret Nesse fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til femteplass

Dette var sesongens første tap for Langevåg.

Etter tirsdagens kamp ligger Emblem på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Langevåg er på fjerdeplass med ti poeng.

Marcus Andreassen var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Emblem skal spille mot Spjelkavik, mens Langevåg møter Valder/Godøy.