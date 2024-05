Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Start var suverene i andre omgang

Hedda Hansen sendte Start i føringen da det var spilt et kvarter av andre omgang, og June Kvamsø scoret og doblet ledelsen for Start fire minutter senere. Innbytter Mia Olsen Leinan hadde nettopp blitt byttet inn da hun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 etter 72 minutters spill. Start rykket ytterligere ifra da Andresen økte ledelsen åtte minutter senere, og fem minutter før slutt scoret 20-åringen sitt andre mål da hun gjorde 5-0. Innbytter Ella Sofia Ferning satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Start fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-0.

Mye å se fram til neste runde

Etter mandagens kamp er Start nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Arendal er på tiendeplass med null poeng.

Karl Anders Sletten var dommer. 668 tilskuere fikk med seg oppgjøret på Sparebanken Sør Arena.

I neste runde skal Start møte Nanset, mens Arendal møter Stabæk 2.