Erik Bertelsen sørget for at Ringvassøy fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare sju minutter, og Birk Sindre Hegstad fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. Kristian Brujordet økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter et kvarter. Åtte minutter senere reduserte Storsteinnes ved Marius Stensland. Trond Espen Alsèn Bjørkestad økte til 4-1 for Ringvassøy etter 27 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 4-1.

Pyntet på resultatet

Johan Bergli Moen reduserte til 2-4 for Storsteinnes noen minutter ut i andreomgangen, og ti minutter ut i andre omgang ble avstanden mellom lagene mindre da Vemund Knutsen Roseneng reduserte til 3-4. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 4-3.

Storsteinnes' Sebastian Aarøen Pedersen fikk se det gule kortet.

Ringvassøy serieleder

Dermed har Ringvassøy vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp ligger Ringvassøy på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Storsteinnes er på tiendeplass med tre poeng.

Stian Pettersen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ringvassøy bryner seg på Valhall 24. mai, mens Storsteinnes spiller neste kamp mot Senja 2 tre dager senere.