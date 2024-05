Victoria Gaddass Sand sendte Strindheim i føringen før det første minuttet var omme, men Maren Birgitte Nordfjæran Nevermo sørget for balanse i Malvik/Hommelvik-regnskapet da hun satte inn 1-1 åtte minutter senere. Samme spiller sendte Malvik/Hommelvik i føringen da hun satte inn 2-1 etter tolv minutter, men Strindheim utlignet til 2-2 da Elvira Haugen Meyer satte ballen i mål fire minutter senere. Malvik/Hommelvik tok føringen igjen da Martine Kjøsnes Valleraunet satte inn 3-2 etter 28 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Malvik / Hommelvik økte ledelsen

Maren Birgitte Nordfjæran Nevermo fikk sitt hattrick noen minutter ut i andreomgangen. Åtte minutter ut i andre omgang scoret Victoria Gaddass Sand igjen da hun gjorde 3-4. M. Valleraunet scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 seks minutter senere, og M. Valleraunet sikret seg hattrick da hun la på til 6-3 etter 62 minutter. Åtte minutter senere var hattricket et faktum for Victoria Gaddass Sand. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Malvik/Hommelvik har tatt poeng i seks kamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Strindheim på sjuendeplass på tabellen med ni poeng, mens Malvik/Hommelvik ligger på fjerdeplass med tolv poeng.

Hugo Lavik var dommer i kampen.

25. mai er det ny kamp for Malvik/Hommelvik. Da møter de Byåsen. Strindheim skal måle krefter med Byåsen 3. juni.