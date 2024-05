Sunndal 2 tok ledelsen da Jonas Kjørsvik Bævre scoret etter 27 minutter. Ved pause var stillingen 0-1.

Sunndal 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang doblet Sunndal 2 ved Oskar Næss, og Sunndal 2 økte ledelsen da William Mørk Hansen satte ballen i nettet etter et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 3-0. Thorbjørnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sunndal 2, og Sunndal 2-keeperen økte ledelsen da han satte inn 5-0 tre minutter før slutt. Sander Silseth økte til 6-0 for Sunndal 2 tre minutter senere, og Thorbjørnsen sikret seg hattrick da han la på til 7-0 ett minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-7.

Håkon Skram pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Frei 2 nummer 14 på tabellen med null poeng, mens Sunndal 2 er på fjerdeplass med sju poeng.

Tarjei Kulø var kampleder.

Sunndal 2 spiller neste kamp mot Molde 3 14. mai, mens Frei 2 spiller mot Træff 2 to dager senere.