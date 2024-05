Eskil Bjørnbakk Heines ga Ulfstind 2 ledelsen tidlig med sitt mål etter bare tre minutter, og Eric Solheim Bøe scoret og doblet ledelsen for Ulfstind 2. Jørgen Sørgård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Ulfstind 2, og etter 17 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Strandli satte inn 4-0 for Ulfstind 2. Martin Larsen Traasdahl satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og Strandli scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 etter 22 minutter. Ask Wilhelm Henriksen Valen økte ledelsen da han satte inn 7-0 etter 34 minutters spill, og Ulfstind 2 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 8-0. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-8.

Ekspederte straffe i mål

To minutter etter hvilen ble avstanden mellom lagene mindre da Andreas Pedersen Strømsnes reduserte til 1-8, og fem minutter senere reduserte Fløya 3 da Adrian Kalstad-Tjosaas satte inn 2-8-målet. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Larsen Traasdahl satte inn 9-2, og etter 79 minutter scoret Sørgård igjen da han gjorde 10-2. Geir-Håkon Heggelund (Ulfstind 2) scoret på straffe rett etterpå, og Strandli laget hattrick da han ordnet 12-2 tre minutter før slutt. Strømsnes reduserte til 3-12 tre minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-12.

Fløya 3s Tor Rino Solvang fikk se det gule kortet. For Ulfstind 2 fikk Sander Løkken Jørgensen, Tom-Erik Strandli, Jørgen Sørgård og Geir-Håkon Heggelund gult kort.

Tok steg på tabellen

Fløya 3 og Ulfstind 2 står begge med tre poeng.

Bjørn Egil Bauge dømte oppgjøret.

18. mai er det ny kamp for Ulfstind 2. Da møter de Blåmann. Fløya 3 skal måle krefter med Tromsøstudentenes IL 20. mai.