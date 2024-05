Strindheim tok ledelsen tidlig ved Lucas Rode Schanche. Strindheim doblet ledelsen da Henrik Simon Jørgensen satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Nardo sikret poengdeling

Eskil Andreas Øien var uheldig og satte ballen i eget mål for Strindheim noen minutter ut i andreomgangen. Etter 71 minutter scoret Johannes Steigedal for Strindheim. Kasper Røstum Aa gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 ett minutt senere, og Jakab Gabor Zsambeki sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 etter 77 minutters spill. Jacob Fjellås sendte Nardo i ledelsen da han satte inn 4-3 åtte minutter senere, men Schanche sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 4-4 to minutter før slutt. Johannes Bueng Bjørklund sendte Strindheim foran igjen da han satte inn 5-4 like etterpå, men Zsambeki sørget for balanse i Nardo-regnskapet da han satte inn 5-5 to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-5.

Øyvind Hervik Iversen (Nardo G19) og Erlend Røsten (Strindheim G19) fikk begge gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter onsdagens kamp er Strindheim på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Nardo er nummer ni med fem poeng.

Mathea Havig var kampleder.

I neste runde skal Strindheim måle krefter med Charlottenlund 22. mai, mens Nardo møter Astor samme dag.