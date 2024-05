Trond 2 tok føringen da Ole Edvin Beer satte inn 1-0 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Trond 2 holdt stand

Etter 58 minutter utlignet August Alexander Jørgensen for Orkla 2, og Mikkel Todal sendte Orkla 2 i føringen da han satte inn 2-1 fire minutter senere. Ulrik Sundt Espseth utlignet for Trond 2 sju minutter før slutt, og Mikkel Skjøstad sendte gjestene foran igjen da han satte inn 3-2 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Gard Anda Gimnes (Orkla 2 G16) og Espseth (Trond 2 G16) fikk begge gult kort.

Orkla 2 topper tabellen

Det var Trond 2s første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Trond 2 er på niendeplass med fire poeng.

Øyvind Fredriksli Dalen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Orkla 2 måle krefter med Hitra 21. mai, mens Trond 2 møter Orkanger samme dag.