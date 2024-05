Bare noen minutter ut i første omgang tok Lillesand ledelsen ved Kristian Tungland, men et kvarter før sidebytte scoret Samuel Busborg Sagen for Birkenes. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Lillesand sikret seieren

Birkenes-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 noen minutter etter hvilen, men etter 46 minutter utlignet Mehdi Hasani for Lillesand. Tungland sørget for at Lillesand tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 65 minutters spill. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Klatret på tabellen

Det var Lillesands tredje strake seier.

Etter tirsdagens kamp er Lillesand på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Birkenes er nummer elleve med seks poeng.

Nikolai Øvensen Ordahl var dagens dommer.

I neste runde skal Lillesand måle krefter med Vindbjart 22. mai. Birkenes møter Søgne 26. mai.