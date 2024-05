Gjerstad tok ledelsen da Ingrid Amalie Aasbø scoret etter 15 minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Gjerstad. Leah Isabell Bredesen Versland gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 32 minutters spill. Aasbø gjorde hattrick åtte minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Gjerstad økte ledelsen

Otra/Valle reduserte til 2-3 ved Versland etter et kvarter av andre omgang. Aasbø scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 4-2 rett etterpå, og Live Haugen Mykland økte ledelsen for Gjerstad da hun satte inn 5-2 etter 67 minutter. Gjerstad rykket ytterligere ifra da Aasbø økte ledelsen tre minutter senere. Marit Haugen Tjølsen reduserte for Otra/Valle fem minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-6.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Otra/Valle på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Gjerstad ligger på andreplass med 15 poeng.

Ole Bjørn Moland dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Otra/Valle måle krefter med Greipstad 2, mens Gjerstad møter Greipstad 2.