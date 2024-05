Simon Vågnes ga Langevåg en tidlig ledelse i kampen, men Henrik Edmund Døving Wenstrøm sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter kun ti minutters spill. Langevågs Lars Marcus Tynes Sunde scoret selvmål seks minutter senere. Herds Erlend Nicolai Fjeldstad scoret fra ellevemetersmerket etter 33 minutter. Vågnes scoret sitt andre mål da han gjorde 2-3 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-3.

Herd holdt stand etter hvilen

Etter 77 minutters spill scoret Wenstrøm sitt andre mål da han gjorde 4-2. Etter 90 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Fredrik Digernes Nossen reduserte til 3-4. Han hadde akkurat entret banen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Langevågs Brian Blomvik og Iver Berg Hellebust fikk se det gule kortet. For Herd fikk Marius Ødegaard gult kort.

Herd klatrer til femteplass

Langevåg har gått poengløse av banen i tre strake kamper.

Etter fredagens kamp er Langevåg på tolvteplass på tabellen med fire poeng, mens Herd ligger på femteplass med ni poeng.

Jonny Dyb var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langevåg spiller mot Bergsøy 31. mai, mens Herd spiller neste kamp mot SIF/Hessa.