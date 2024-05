Magnus Austbø Seth sendte NTNUI i føringen da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, og NTNUI var på farten igjen et kvarter før hvilen. De doblet ledelsen da Iver Lyng Brekken satte inn 2-0. Johannes Lyssand Mjelde la på til 3-0 for NTNUI etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

NTNUI la på til 4-0 da Mats Nordbø Forsberg satte ballen i mål etter 66 minutters spill. Han hadde kun vært på banen i få minutter. Jonas Flagstad Clements økte til 5-0 for NTNUI to minutter senere, og NTNUI økte ledelsen da Filip Maciej Ziolko satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-0.

NTNUIs Jonas Lindås, Mats Nordbø Forsberg, Einar Corneliussen Storvik og Magnus Hopland Ødegård pådro seg gult kort.

Troner på topp

Etter fredagens kamp ligger NTNUI på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Nidelv er på tolvteplass med to poeng.

Alanas Mackevic var dommer i kampen.

Nidelv spiller neste kamp mot Tynset 1. juni, mens NTNUI møter Kolstad dagen etter.