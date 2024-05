Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Tok alle poengene

Skarphedin tok ledelsen da Mari Gaastjønn satte inn 1-0 etter 50 minutters spill, men Mathilde Larsson Holmen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Gaastjønn sendte Skarphedin i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 fem minutter senere, men Odd/Fossum/Storm 2 utlignet til 2-2 da Thilde Risanger-Busk Berg satte ballen i mål etter et kvarter av andre omgang. Malin Dela Cruz Heggekroken ga Odd/Fossum/Storm 2 ledelsen seks minutter senere, og fire minutter før slutt scoret Kristina Axisa Eriksen for Odd/Fossum/Storm 2. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Dnayet Kehase Zegeye pådro seg gult kort.

Odd / Fossum / Storm 2 leder serien

Etter fredagens kamp er Odd/Fossum/Storm 2 nummer én på tabellen med ni poeng, mens Skarphedin er på fjerdeplass med seks poeng.

Erik Karlstrøm var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odd/Fossum/Storm 2 møter Kragerø/Drangedal 28. mai, mens Skarphedin spiller neste kamp mot Herkules 2 to dager senere.