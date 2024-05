Johannes Lone Hatland sendte Osterøy foran da han satte inn 1-0 etter 32 minutters spill. Etter 45 minutter ble vondt til verre for Arna-Bjørnar, da Even Simmenes Fotland doblet ledelsen for Osterøy. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Etter 69 minutters spill reduserte Arna-Bjørnar ved Einar Koksvik Djursvoll, og Arna-Bjørnar-spilleren utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål to minutter senere. Osterøy fikk et forsprang på nytt da Niklas Kollvangsnes Solberg satte inn 3-2 etter 90 minutter, men rett etterpå utlignet Andreas Mikael Eide Søberg for Arna-Bjørnar. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

Arna-Bjørnars Daniel David, Andreas Mikael Eide Søberg, Mathias Holstad Grimstad og Martin Tysse fikk se det gule kortet. For Osterøy fikk Niklas Kollvangsnes Solberg, Torbjørn Hovden og Ørjan Tepstad gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter fredagens kamp er Arna-Bjørnar på femteplass på tabellen med 14 poeng, mens Osterøy ligger på andreplass med 17 poeng.

Shuvo Kumar Paul dømte kampen.

Osterøy spiller mot Voss 30. mai, mens Arna-Bjørnar spiller neste kamp mot Austevoll to dager senere.