Bjørk sendte Steinkjer i føringen da hun satte inn 1-0 etter 20 minutters spill, og Mathea Bergsmo doblet ledelsen for Steinkjer da hun satte inn 2-0 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

Bjørk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Steinkjer etter et kvarter av andreomgangen, og Steinkjer-angriperen fikk sitt hattrick like etterpå. Etter 62 minutter økte Steinkjer ved samme spiller. Åsa Skoknes Woll reduserte til 1-5 åtte minutter senere. Vertene rykket ytterligere ifra da Thea Elise Haugen Collett økte ledelsen fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Topper serien

Steinkjer har tatt poeng i fem strake kamper.

Etter onsdagens kamp er Steinkjer på topp i serien på tabellen med elleve poeng, mens Verdal/Inderøy er nummer fem med tre poeng.

Olav Martin Wibstad var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Verdal/Inderøy. Da møter de Namsos. Steinkjer skal måle krefter med Ranheim 1. juni.