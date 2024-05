Kim Andre Orvik Farstad ga Lepsøy ledelsen etter 19 minutter, men Harøy utlignet til 1-1 da Simen Aron Sandøy satte ballen i mål etter 35 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Daniel Rønstad sørget for at Lepsøy tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter etter sidebytte, men Røsok utlignet da han satte inn 2-2 to minutter senere. 19-åringen sendte Harøy i føringen etter 58 minutter, og Andreas Eivindsen Haugen gjorde 4-2 etter 78 minutters spill. Dermed endte oppgjøret 4-2.

Harøys Slawomir Szoma pådro seg gult kort.

Harøy klatrer til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp ligger Harøy på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Lepsøy er på sjuendeplass med tre poeng.

Norvald Helge Lausund var kampleder.

29. mai er det ny kamp for Lepsøy. Da møter de Spjelkavik 3. Harøy skal måle krefter med Spjelkavik 3 5. juni.