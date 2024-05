Ørsta/Hovdebygda 3 tok ledelsen tidlig ved Arian Vartdal-Lianes, og Jesper Myklebust-Skår (Ørsta/Hovdebygda 3 G16) scoret fra straffemerket etter 18 minutter. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Vartdal-Lianes satte inn 3-0, og Marius Ringset Fuglehaug la på til 4-0 for Ørsta/Hovdebygda 3 et kvarter før hvilen. Marius Strand Holen økte til 5-0 for Ørsta/Hovdebygda 3 like etterpå, og Ørsta/Hovdebygda 3 økte ledelsen da Nielsen satte ballen i nettet etter 30 minutters spill. Dermed var stillingen 6-0. Ørsta/Hovdebygda 3-angriperen scoret igjen da han gjorde 7-0 tre minutter senere, og noen minutter før pause vartet samme spiller opp med hattrick. Nielsen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 9-0 to minutter før sidebytte. Rett etterpå reduserte Odin Leander Torsvik Skrede til 1-9 for Larsnes. Etter halvspilt kamp var stillingen 9-1.

Målbonanza etter pausen

Ørsta/Hovdebygda 3 rykket ytterligere ifra da Jone Gransletten Holen økte ledelsen fem minutter etter hvilen, og fire minutter senere la Isak Eilertsen Follestad på til 11-1 for vertene. Kian Remøy reduserte til 2-11 for Larsnes etter 62 minutter. Sju minutter før slutt scoret Fuglehaug sitt andre mål da han gjorde 12-2, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Nielsen satte inn 13-2 for Ørsta/Hovdebygda 3. Nielsen scoret sitt sjette mål da han gjorde 14-2 fire minutter før slutt, og ett minutt før slutt scoret J. Holen igjen da han gjorde 15-2. Myklebust-Skår satte ballen i nettet og økte ledelsen til 16-2 for Ørsta/Hovdebygda 3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 16-2.

Mariusz Karanauskas fikk gult kort.

Klatret til femteplass

Etter onsdagens kamp er Ørsta/Hovdebygda 3 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Larsnes ligger på andreplass med tolv poeng.

Kristian Sundal var dommer.

Ørsta/Hovdebygda 3 bryner seg på Volda 2 23. mai, mens Larsnes spiller neste kamp mot Brattvåg/Norborg/Ravn 2 1. juni.