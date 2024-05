Meldal/Rindal/Svorkmo fikk kampens første mål allerede etter tre minutter da Peder Melien Ree satte ballen i nettet, og seks minutter senere doblet Gard Anda Gimnes ledelsen til Meldal/Rindal/Svorkmo. Aksel Schjelvaag Olsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter elleve minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Dominerte etter pause

Magnar Reitan satte ballen i mål ti minutter ut i andre omgang for Meldal/Rindal/Svorkmo og sørget for at stillingen var 3-1, og Hermon Gherezgiher satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Meldal/Rindal/Svorkmo fire minutter senere. Johan Grefstad økte ledelsen da han satte inn 5-1 etter 80 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-5.

Lasse Elvebakk pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp ligger Astor på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Meldal/Rindal/Svorkmo er på tredjeplass med 15 poeng.

Amalie Nyeng var kampleder.

1. juni er det ny kamp for Astor. Da møter de Byåsen 2. Meldal/Rindal/Svorkmo skal måle krefter med Orkla 2. juni.