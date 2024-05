Etter 13 minutter tok Bergsøy ledelsen ved Eira Sævik, og samme spiller doblet ledelsen for Bergsøy da hun satte inn 2-0 åtte minutter senere. Bergsøy økte ledelsen da Emma Sofie Håbakk Vik satte ballen i nettet etter 23 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og Bergsøy rykket ytterligere ifra da Hedda Victoria Helde Holm økte ledelsen rett etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Målbonanza etter hvilen

Fem minutter etter sidebytte reduserte Langevåg/Sula 2 da Beatrice Svarstad Hjelmeseth satte inn 1-4-målet, og Nora Ingeborg Rutledal gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 etter 61 minutter. Seks minutter senere la Holm på til 5-2 for Bergsøy. Lily Dybvik Albertsen reduserte for Langevåg/Sula 2 to minutter før slutt, og Langevåg/Sula 2 reduserte til 4-5 ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-4.

Malin Isabell Gjelseth Bendal fikk gult kort.

Avsluttet i toppen av tabellen

Geir Tjervaag var kampleder.

Dette var årets den siste seriekampen for de to lagene. Langevåg/Sula 2 ender på en sterk andreplass med tolv poeng. Med tolv poeng blir det til slutt en solid tredjeplass for Bergsøy.

Bergsøy har notert seg for 34 mål i år. På egen halvdel har de sluppet inn 38 mål. For Langevåg/Sula 2 ender sesongen med 33 scorede mål, mens de har sluppet inn 21 mål.

Hedda Victoria Helde Holm og Vilde Bakke Flusund scoret åtte mål hver denne sesongen og ble toppscorere for Bergsøy, mens Selma Fiskerstrand Telstad satte inn 13 mål denne sesongen og ble toppscorer for Langevåg/Sula 2.