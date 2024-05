Benjamin Fjerstad-Sørkilflå ga Steinkjer ledelsen etter bare ni minutter. Et kvarter før hvilen ble vondt til verre for Oppdal, da Johan Wanderås Kvaran doblet ledelsen for Steinkjer. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målbonanza etter hvilen

Martin Jørstad Hagevik økte ledelsen da han satte inn 3-0 noen minutter etter pause, og noen minutter ut i andre omgang økte Steinkjer ved Habtu Kibrom Abrha. Kristian Rennemo Øksnes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Jonatan Øksnes-pedersen fikk se det gule kortet.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Oppdal på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Steinkjer er nummer fem med 15 poeng.

Henrik Vik Duun dømte kampen.

I neste runde skal Oppdal måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene 1. juni. Steinkjer møter Byåsen 2. juni.