Eid fikk en drømmeåpning på kampen da Bakke sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen allerede i første minutt. Allerede i åpningsminuttet fikk Eid straffespark. Simen Alsaker satte inn 3-0-målet, og Lucas Aleksander Midthjell satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Eid før det første minuttet var spilt. Før det første minuttet var omme, var hattricket et faktum for Bakke. En av lagets spillere reduserte til 1-5 et kvarter før sidebytte, og en spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-5 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-5.

Redusering etter pause

En av lagets spillere reduserte for Florø 4 etter et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-5.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det stanset seiersrekken til Florø 4 på fire kamper.

Etter søndagens kamp ligger Florø 4 på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Eid er på fjerdeplass med tolv poeng.

Mathias Støylen Sæhle var dommer.

Eid spiller neste kamp mot Førde 4 29. mai, mens Florø 4 bryner seg på Måløy 2. juni.