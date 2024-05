Bjarg 3 var uheldig og gjorde selvmål bare noen minutter ut i første omgang. Jakob Bjørkhaug sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Var suverene i andre omgang

Bjarg 3 tok ledelsen da Daniel Borgen Olsen scoret etter 51 minutter, og et kvarter før full tid scoret August Horstad for Bjarg 3. like etterpå økte Bjarg 3 ved Mathias Anderssen Gaulen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-4.

Trio 2s Ola Vågen og Patrick Grønstøl Hansen fikk se det gule kortet. For Bjarg 3 fikk Robin Kleppe Reksten gult kort.

Trio 2 beholder åttendeplass

Etter lørdagens kamp er Trio 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Bjarg 3 er nummer tre med ni poeng.

Jonas Vattem var dagens dommer.

Bjarg 3 spiller mot Åsane 3 30. mai, mens Trio 2 spiller neste kamp mot Tertnes to dager senere.