Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 tok ledelsen ved Sigrid Bones Fossmo allerede etter åtte minutters spill, men sju minutter senere utlignet Maja Lundereng for Ålen/Haltdalen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Tok alle poengene

Maja Lundereng sendte Ålen/Haltdalen i føringen etter 53 minutter, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for Ålen/Haltdalen-angriperen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter kampen har både Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 og Ålen/Haltdalen seks poeng.

Hanne Mari Myren dømte oppgjøret.

I neste runde skal Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 møte Byåsen 2, mens Ålen/Haltdalen møter Ranheim 2.