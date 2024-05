Før det første minuttet var spilt, tok Fram Skatval ledelsen ved Marie Veimo, men Fætten utlignet for Utleira 2 etter 24 minutters spill. Lone Stolpen sendte Utleira 2 i føringen da hun satte inn 2-1 etter 37 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Dominerte etter pause

Noen minutter etter sidebytte scoret Leila Olumy for Utleira 2, og Fætten økte til 4-1 etter 64 minutters spill. Fire minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Ine Bonslet reduserte til 2-4. Fætten laget hattrick da hun ordnet 5-2 like etterpå, og Utleira 2 økte ledelsen da Stolpen satte ballen i nettet etter 90 minutter. Dermed var stillingen 6-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-6.

Utleira 2s Elida Hestnes Johnsrud pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Fram Skatval har gått poengløse av banen to kamper på rad.

Etter torsdagens kamp ligger Fram Skatval på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Utleira 2 er på tredjeplass med tolv poeng.

Håvard Sundt Solberg var kampleder.

I neste runde skal Fram Skatval møte Ranheim 3, mens Utleira 2 møter Malvik 2.