Olsen ga Vuku 2 ledelsen etter 23 minutter, men Runar Overvik utlignet for Vikvarvet ti minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Vuku 2 hadde grunn til å juble

Noen minutter etter pause scoret Olsen sitt andre mål da han gjorde 2-1, og Alexander Rahming sørget for at stillingen var 3-1 etter 80 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Vikvarvets Mikael Uglem pådro seg gult kort.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Vikvarvet på niendeplass på tabellen med seks poeng, mens Vuku 2 ligger på førsteplass med 15 poeng.

Morten Hergren var kampleder.

Vikvarvet prøver seg mot Hegra 28. mai, mens Vuku 2 spiller neste kamp mot Ekne tre dager senere.