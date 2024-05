Redon Pllana sendte Hisøy/Arendal 2 i føringen etter et kvarter. Samme spiller (Hisøy/Arendal 2) ble sendt i garderoben et kvarter før hvilen, og Kim Andrè Lauritsen sørget for balanse i FLIK-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

FLIK sikret seieren

FLIK tok ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og FLIK gjorde 3-1 fem minutter etter sidebytte. Rett etterpå økte FLIK til 4-1. Noen minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene mindre da Yusef Omid reduserte til 2-4, og Oliver Fjalsett gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 etter 63 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

FLIKs Max Meberg fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Hisøy/Arendal 2 har tapt sine tre siste hjemmekamper.

Etter mandagens kamp er Hisøy/Arendal 2 nummer ni på tabellen med seks poeng, mens FLIK er på tredjeplass med 13 poeng.

Andreas Tingstveit Hansen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. FLIK spiller neste kamp mot Grane Arendal 31. mai, mens Hisøy/Arendal 2 spiller mot Søgne 2 tre dager senere.