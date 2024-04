Bare noen minutter ut i kampen tok Beitstad ledelsen ved Mohammad Ramadan Atto, og Aron Morken Furre scoret og doblet ledelsen for Beitstad. Beitstads Ketil Roli ble vist det røde kortet etter 24 minutters spill, og like etterpå reduserte Fram Skatval ved Niklas Nytrø. Kristian Holm Jensen utlignet da han satte inn 2-2, og Sander Fjorden Gjesdal sendte Fram Skatval i føringen noen minutter før sidebytte. Petter Magnus Øyen sørget for at stillingen var 4-2 etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-2.

Scoret på straffespark

Gjesdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Fram Skatval noen minutter ut i andre omgang, og Fram Skatval økte ledelsen da Henrik Sørensen-Skjervold satte ballen i nettet etter 57 minutters spill. Dermed var stillingen 6-2. Et kvarter før full tid økte Fram Skatval ved Kevin Endré Klevan, og Jensen (Fram Skatval) scoret fra straffemerket åtte minutter senere. Even Selvnes reduserte til 3-8 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-3.

Espen Skar (Fram Skatval) og Leonard Opdahl (Beitstad) fikk begge gult kort.

Klatret til andreplass

Beitstad har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter torsdagens kamp ligger Fram Skatval på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Beitstad er på 13. plass med null poeng.

Jim Andreas Knutsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Fram Skatval måle krefter med Malvik 25. april, mens Beitstad møter Innherred samme dag.