Mathilde Alfarnes Amundsen ga Trott/Solid/Stord en tidlig ledelse i kampen med sin scoring før det første minuttet var spilt, og Pawa fikk nettsus og doblet ledelsen sju minutter senere. 18-åringen økte ledelsen for Trott/Solid/Stord da hun satte inn 3-0 etter tolv minutter. Sædalen/Fanas Mari Loftheim scoret fra straffemerket fire minutter senere. Ingeborg Henriksen Sørfonn økte til 4-1 for Trott/Solid/Stord etter 20 minutters spill, og ti minutter senere scoret Amundsen sitt andre mål da hun gjorde 5-1. Fem minutter før hvilen var hattricket et faktum for Pawa. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-6.

Sædalen / Fana pyntet på resultatet

Birgitte Abelseth Solem reduserte til 2-6 etter 73 minutter, og Milla Petrikke Halland reduserte for Sædalen/Fana rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-6.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sædalen/Fana på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Trott/Solid/Stord ligger på førsteplass med seks poeng.

Zaid Al Hussaini var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott/Solid/Stord spiller neste kamp mot Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 30. april, mens Sædalen/Fana prøver seg mot Rosendal dagen etter.