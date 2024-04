Amazon Grimstad skaffet seg en tidlig ledelse etter kun sju minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

Amazon Grimstad doblet ledelsen da Lina Lavrantsen satte inn 2-0, og to minutter før slutt økte Amazon Grimstad ledelsen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Det var Amazon Grimstads første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp er Trauma på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Amazon Grimstad er nummer fire med fem poeng.

August Embret Liljedahl Olsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trauma møter Randesund 2 30. april, mens Amazon Grimstad spiller neste kamp mot Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort.