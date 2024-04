Mørch sendte Just i føringen allerede etter seks minutters spill, og Just doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Fem minutter før sidebytte la Simen Nygård på til 3-0 for Just, og ett minutt senere økte Just ved Johan William Salvesen-Rysstad. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 4-0.

Scoret på straffespark

Et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Mørch, og vertene rykket ytterligere ifra da Mørch økte ledelsen ti minutter senere. Lia puttet 1-6 fra straffemerket tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-1.

Justs Ole Leander Lindland Børufsen og Marcus Vollen Vestbø pådro seg gult kort. For Lia fikk Ånund Tveit og Lars Brynjulv Nordbø gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Terje Haugland dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Just bryner seg på Imås 23. april, mens Lia spiller neste kamp mot Lillesand.