Etter 13 minutters spill tok Telavåg ledelsen ved Cindahl, men Nasser Mohamad Dakdouka utlignet da han satte inn 1-1. Telavåg tok føringen igjen da Ole-Fredrik Midttveit satte inn 2-1 seks minutter senere, og Sander Åse Torsvik scoret for Telavåg og sørget for at stillingen var 3-1 etter 36 minutter. Cindahl la på til 4-1 for Telavåg like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 til pause.

Måltørke etter pause

Etter pause hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 1-4.

Valestrand Hjellviks Halgeir Veseth og Kasper Håland pådro seg gult kort. For Telavåg fikk Ole-Fredrik Midttveit gult kort.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Valestrand Hjellvik nummer åtte på tabellen med ett poeng, mens Telavåg er på topp i divisjonen med seks poeng.

Kent Vidar Valestrand Nordtveit var kampleder.

I neste runde skal Valestrand Hjellvik måle krefter med Nest-Sotra 19. april. Telavåg møter Bønes 20. april.