Marius Rosset Weglo sendte Namsos i føringen etter 24 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Robert Myrvang Gates sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 65 minutters spill. Elverum sendte Namsos foran på nytt da han satte inn 2-1 to minutter senere, og Martin Nordhaug Johnsen sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Elverum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Namsos fire minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Vinnes Isak Jeffery McKellar fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Kristofer Turøy var dommer.

I neste runde skal Vinne måle krefter med Varden Meråker 16. april. Namsos møter Varden Meråker 21. april.