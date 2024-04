Karen Kjenes Sandvik ga Varden Meråker ledelsen tidlig etter bare ni minutter. Like etterpå ble vondt til verre for Følling, da samme spiller doblet ledelsen for Varden Meråker. Mathilde Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Varden Meråker etter 13 minutters spill, og to minutter senere la samme spiller på til 4-0 for Varden Meråker. Etter 16 minutter var Følling uheldig og scoret selvmål. Samme lag rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen sju minutter senere, og hjemmelaget økte ledelsen da Linnea Flaamo Bjørklund satte ballen i nettet noen minutter før sidebytte. Dermed var stillingen 7-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0.

Forsvarte ledelsen etter pause

Sandra Kruk reduserte til 1-7 for Følling sju minutter ut i andreomgangen. Etter 57 minutters spill scoret en spiller sitt andre mål da hun gjorde 8-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 8-1.

Nye poeng skal deles ut

Morten Hergren var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Følling måle krefter med Remyra/Stjørdals-Blink/Fram 23. april. Varden Meråker møter Heimdal 2 30. april.