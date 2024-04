Lyngdal tok ledelsen tidlig i kampen ved Tobias Frostestad, og Lyngdal doblet ledelsen da Ulfeng satte inn 2-0. 17-åringen scoret igjen da han gjorde 3-0 etter 36 minutter, og Noah Risbakken Ekeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Lyngdal rett etterpå. Ved pause var stillingen 0-4.

Scoring fra elleve meter

Noen minutter etter hvilen reduserte Marcus Dragland til 1-4 for Lyngdal 2. Lyngdal økte ledelsen da Tobias Sandal satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 5-1, og August Maximus Rannestad Hægeland økte ledelsen da han satte inn 6-1 to minutter senere. Jakob Erlandsen la på til 7-1 for gjestene etter 65 minutters spill, og Sandal økte til 8-1 for Lyngdal da det var spilt en halv time i andreomgangen. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Lukas Nico Naglestad satte inn 9-1, og sju minutter før slutt fullførte Ulfeng sitt hattrick. Sju minutter senere fikk samme lag straffe. Hans Nissen Berntsen satte inn 11-1-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-11.

Mye å se fram til neste runde

Elias Holmen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngdal måle krefter med Mandalskameratene 2, mens Lyngdal 2 møter Flekkefjord 2.